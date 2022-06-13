Celali köyünde etkisini gösteren yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi. Sağanak yağış ile köyün içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu birçok yol ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel suları nedeniyle köyde çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde yaralanan olmazken tarım arazilerin selde büyük zarar gördü.

Kaynak: İHA

Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Etkili olan sağanak dereleri taşırdı - Son Dakika

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