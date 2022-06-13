Etkili olan sağanak dereleri taşırdı - Son Dakika
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Etkili olan sağanak dereleri taşırdı

13.06.2022 18:38

- Etkili olan sağanak dereleri taşırdı Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular...

- Etkili olan sağanak dereleri taşırdı

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi.

Celali köyünde etkisini gösteren yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi. Sağanak yağış ile köyün içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu birçok yol ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel suları nedeniyle köyde çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde yaralanan olmazken tarım arazilerin selde büyük zarar gördü.

Etkili olan sağanak dereleri taşırdı
Etkili olan sağanak dereleri taşırdı
Etkili olan sağanak dereleri taşırdı
Etkili olan sağanak dereleri taşırdı

YORUMLAR
500
Halk otobüsü cayır cayır yandı Halk otobüsü cayır cayır yandı Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı
Kaynak: İHA

Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkili olan sağanak dereleri taşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etkili olan sağanak dereleri taşırdı - Son Dakika
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