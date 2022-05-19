Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

19.05.2022 15:47

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.

Dereköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, Dutludere deresinin su debisi arttı. Dere üzerindeki köprü geçişinin de tıkanmasının ardından dere taştı.

Dere yatağının hemen yanındaki 3 evi su bastı, 40'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, AA muhabirine, kamu kurumlarının kısa sürede olay yerine gelerek iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.

Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı

YORUMLAR
500
Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Antalya'da dünyaca ünlü sahile ölü caretta caretta vurdu Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
Kaynak: AA

Korkuteli, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:56:47. #1.12#
SON DAKİKA: Etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement