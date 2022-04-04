Etkili rüzgar yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Etkili rüzgar yangına neden oldu

04.04.2022 11:14
Etkili rüzgar yangına neden oldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde etkili olan rüzgarla birlikte bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde etkili olan rüzgarla birlikte bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çifteler İlçesi Çiftçi Mahallesinde bulunan bir evin çatısında etkili olan rüzgar sonrasında elektrik akımından yangın çıktı. Çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaralananın olmaması rahat bir nefes aldırdı. - ESKİŞEHİR

Etkili rüzgar yangına neden oldu
Etkili rüzgar yangına neden oldu

YORUMLAR
500
Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü Son dakika: İstanbul'da pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ALEVLERE TESLİM OLDU Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı

Eskişehir, Çiftçi, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Etkili rüzgar yangına neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: Etkili rüzgar yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement