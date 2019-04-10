Son Dakika Haberleri: Etkili Sağanak

Etkili Sağanak

1 saat önce

- Kent merkezindeki etkili olan sağanak Vatandaşların otobüs durağında beklemesi - MalatyaMalatya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Kent merkezindeki etkili olan sağanak
Vatandaşların otobüs durağında beklemesi
- Malatya

Malatya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent genelinde etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı.

Vatandaşlar otobüs durakları ve dükkanların saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yolda biriken su nedeniyle, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Adıyaman ve Malatya ile çevreleri için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:04 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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