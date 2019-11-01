Etkili sağanak

Trabzon'da gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kanalizasyon ve dere taşkınlarına neden oldu.

Ortahisar ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Pazarkapı Mahallesi'ndeki dere yatağı ve kanalizasyon hatlarındaki taşkın nedeniyle bölgede bulunan iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yer altındaki elektrik hatlarından dolayı ekiplerin kontrollü bir şekilde müdahelede bulunduğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle su birikintilerin oluştuğu Kaşüstü kavşağı ve tanjant bölgelerine anında müdahale edildiğini bildiren Zorluoğlu, "İlgili kamu kurumlarımızla birlikte, gerekli çalışmalar harfiyen yapılmaktadır. Tüm sorunlar ortadan kaldırılıncaya dek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, aralıksız devam eden yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.