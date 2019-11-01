Son Dakika Haberleri: Etkili sağanak (2)
Son Dakika Güncel Etkili sağanak (2)

Etkili sağanak (2)

6 saat önce

Trabzon'da gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kanalizasyon ve dere taşkınlarına neden oldu.

Trabzon'da gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kanalizasyon ve dere taşkınlarına neden oldu.

Ortahisar ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

Pazarkapı Mahallesi'ndeki dere yatağı ve kanalizasyon hatlarındaki taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, suyun tahliyesi için çalışmaları sürdürdüklerini, yer altındaki elektrik hatlarından dolayı ekiplerin kontrollü bir şekilde müdahalede bulunduğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle su birikintilerin oluştuğu bölgelere anında müdahale edildiğini bildiren Zorluoğlu, "İlgili kamu kurumlarımızla birlikte, gerekli çalışmalar harfiyen yapılmaktadır. Tüm sorunlar ortadan kaldırılıncaya dek çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, devam eden yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Etkili sağanak (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:19 Kaynak: AA
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