Son Dakika Haberleri: Etkili Sağanak ve Dolu

Etkili Sağanak ve Dolu

23 dakika önce

- Sağanak yağıştan görüntü Araçların zorlukla ilerlemesi İş yeri sahiplerinin dükkanlarının önünü temizlemesi ADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

- Sağanak yağıştan görüntü
Araçların zorlukla ilerlemesi
İş yeri sahiplerinin dükkanlarının önünü temizlemesi
ADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar saçak altlarına, otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, bazı iş yeri sahipleri de ellerindeki fırçalarla dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı.

Yağıştan dolayı gök gürültüsünden korkan bazı vatandaşlar da kapalı mekanlara girmeye çalıştı.

Eğriçay köprüsü üzerinde yağıştan dolayı araçlar ilerleyemedi. Birçok evin bahçesini su bastı.

Araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları bulundukları yerden çıkardı. Polis ekipleri ise yolda herhangi bir kaza olmaması için önlem aldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ile çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:33 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 3 Bin 600 Yıllık Gemi Batığı Bulundu İstanbul Havalimanı'na Tarihi Taşınma Sonrası İş İlanları da Arttı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 23:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkili Sağanak ve Dolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]