Etkili Sağanak ve Dolu

- Sağanak yağıştan görüntü
Araçların zorlukla ilerlemesi
İş yeri sahiplerinin dükkanlarının önünü temizlemesi
ADIYAMAN - Adıyaman
kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar saçak altlarına, otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, bazı iş yeri sahipleri de ellerindeki fırçalarla dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı.
Yağıştan dolayı gök gürültüsünden korkan bazı vatandaşlar da kapalı mekanlara girmeye çalıştı.
Eğriçay köprüsü üzerinde yağıştan dolayı araçlar ilerleyemedi. Birçok evin bahçesini su bastı.
Araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye
ekipleri araçları bulundukları yerden çıkardı. Polis
ekipleri ise yolda herhangi bir kaza olmaması için önlem aldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ile çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.