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Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana sebep oldu! Felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler - Son Dakika

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana sebep oldu! Felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

11.08.2021 11:30

Meteoroloji günlerdir Türkiye'nin birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaparken, dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana sebep oldu. Yol ve köprülerin çöktüğü şehirde, çok sayıda araç suya kapılırken, Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada Kumluca beldesinde evi yıkılan 80 yaşlarından bir kadının kayıp olduğunu bildirdi. Bölgeden gelen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

YOLLAR ÇÖKTÜ, BİR ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİ YIKILAN YAŞLI KADIN KAYBOLDU, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde de sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

''İLK İHBARLAR GECE 03.00 SIRALARINDA GELDİ''

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus karayolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi. Kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları ise sürüyor.

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde kentte etkili olan yağışların yarattığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgeden gelen son görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İşte afet bölgesinden ilk görüntüler;

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana sebep oldu! Felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

Sinan Güner, Kumluca, Bartın, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana sebep oldu! Felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler - Son Dakika


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