Etkili sunum teknikleri anlatıldı - Son Dakika
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Etkili sunum teknikleri anlatıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ikinci dönem eğitimleri, Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ile devam etti.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ikinci dönem eğitimleri, Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ile devam etti.


Çerkezköy TSO Seminer Salonunda düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri, konuşmacı Seyyal Hacıbekiroğlu'nun anlatımlarıyla gerçekleştirildi. Sunuma hazırlık, prova, iz bırakan sunumlar için teknikler, sunum hazırlatma ve geri bildirim gibi konulara değinilen eğitimde Hacıbekiroğlu, sunum yapmanın en önemli aşamasının hazırlık yapmak olduğunu söyledi. "Dinleyici kitleniz hakkında bilgi edindikten sonra, konunuz ile dinleyiciler arasındaki bağlantıyı kurmalısınız. Teknik terimler, yabancı dillerdeki ifadeler, dinleyiciye yabancı jargonlar belirgin olmayan kısaltmalar vb. dinleyicinin ilgisini dağıtır. Sunumunuzun yüzde 90'ını, salonun neredeyse tamamının anlayabileceği bir dilde ifade etmelisiniz" sözlerini kaydeden Hacıbekiroğlu "Sunum esnasında somurtmayın, gülümseyin. Enerjik bir giriş yapın. Sunumu yaptığınız sahnede dinleyicilerle rahat göz teması kurabileceğiniz, birbirinizi görebileceğiniz yerde durun. Kürsünün arkasında beklemeyin. Sabit durmayın, önemli noktalarda izleyicilere biraz yaklaşın. Konu değiştirme aşamasında birkaç adım geri gidin" dedi. Eğitimin devamında sunum yapmak için kullanılacak programlar, sunumda kullanılması gereken renkler, puntolar ve fontlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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