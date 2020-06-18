"Etkili sunum teknikleri" yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

"Etkili sunum teknikleri" yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE" programı kapsamında "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında Bilecik'te dereceye girenler belli oldu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE" programı kapsamında "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında Bilecik'te dereceye girenler belli oldu.

Meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Etkili Sunum Teknikleri"yarışması finali jüri üyeliklerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, Bilecik İk11 Platformu Başkanı Halil Altınay yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında BEBKA tarafından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Etkili Sunum Teknikleri"yarışmasına katılan 52 öğrenciden finale kalan 5 (beş) meslek liseli öğrenci jüri karşısına çıktı.

Program kapsamında öğrencilere Bursa Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından etkili sunum teknikleri üzerine yaklaşık 50 saat teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Öğrencilerin tümü ilk aşamada Bilecik Ticaret Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkili sunum hazırlama eğitimine katıldı. Daha sonra seçilen 20 öğrenci çevirim içi olarak düzenlenen demoday eğitimini aldı. Yarı finalde seçilen 5 (beş) öğrenci ise ileri sunum teknikleri eğitimi sonrası geliştirdikleri fikirleri bir sunum haline getirip finalde sundu. Finalde yarışan birinci öğrenciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL, üçüncüye 500 TL ve mansiyon olarak son ikiye kalan öğrenciye 250'şer TL para ödülü verildi.

Bilecik ilinde "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Safa Akgül'ün birincilik ödülünü Vali Şentürk verdi. İkinci olan Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fatmanur Kör'ün ödülünü ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi RektörüProf. Dr. Şükrü Beydemir verdi. Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Yiğit'in üçüncülük ödülünü ise Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik verdi. Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Tuna ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karakalpakoğulları mansiyon ödülüne layık görüldü. - BURSA

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Etkili sunum teknikleri' yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

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