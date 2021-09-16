Üye Girişi
"Etkili ve Bilinçli İlk Yardım, Hayat Kurtarır" - Son Dakika

"Etkili ve Bilinçli İlk Yardım, Hayat Kurtarır"

16.09.2021 17:18

Kurum içi eğitimlerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "İlk Yardım Yönetmeliği" gereği tüm kamu ve kuruluşlar ile özel sektörlerde çalışan personel sayısına uygun olarak yapılması gereken 'Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi' Programlarına başladı.

Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen eğitim çalışmalarına Yeşilyurt Belediyesinin farklı Birim Müdürlüklerinde görev yapan toplam 100 personel katılacak.

Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde başlayan temel ilk yardım güncelleme eğitiminde; temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, kanamalar, kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerine teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor.

Eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Yeşilyurt Belediyesi İş Güvenlik Uzmanı Rıfat Dağdelen, ilk yardımın hayat kurtardığını ifade ederken şunları söyledi; " Sağlık Bakanlığınca yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum, kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacı ile Belediyemizce ilk yardımcı yetiştirilmesi programı süreci başlattık. Bilinmelidir ki;ilk yardım kişi yaşamını tehlikeye düşüren herhangi bir olay esnasında sağlık ekiplerince destek sağlanana kadar kazazede veya mağdur hayatının daha kötüye gitmesini engellemek amacı ile yapılan tıbbi araç gereç olmaksızın yapılan ilaçsız müdahaledir. Etkili ve bilinçli bir ilkyardım ile kişinin hayatta kalma oranı yaklaşık %6 ile %55 oranında artmaktadır.Sosyal belediyecilik anlayışı ile Belediyemiz yaklaşık 61 sabit tesiste binden fazla çalışan ile Yeşilyurt'umuza hizmet vermektedir aynı zamanda kurulu şantiyelerimiz ile diğer saha çalışmalarımız ile birlikte ilçemizin her noktasında hizmet etme düsturu ile yapım bakım ve onarım hizmetlerimiz devam etmektedir. Bu çalışma sahalarında gerek çalışanlarımız gerekse hizmet esnasında vatandaşlarımızda istenmeyen bir olayın vuku bulması durumunda etkin sağlık hizmeti verebilmek adına Belediye olarak her bölgeye hizmet edecek İlkyardımcı personeli ihtiyacını karşılamak için Bakanlıkça akredite edilmiş kuruluşlar ile işbirliği içinde Temel İlkyardımcı eğitimleri sürecimizi başlatmış durumdayız. Yaklaşık 100 çalışma arkadaşımızın katılımı ile gerçekleşecek eğitimler gruplar halinde devam edecek olup, bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Cavit Aslan ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Aydın Savaş'a teşekkür ederim. Yine bu eğitime gönüllülük esası ile katılım sağlayan değerli çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili davranıştan ötürü ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Temel İlk Yardım eğitim kursuna katılan 100 personele, 10'lı gruplar halinde yapılacak eğitim çalışmalarının sonunda düzenlenecek törenle sertifikaları takdim edilecek.

Kalp Krizi, İlk Yardım, Yeşilyurt, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Etkili ve Bilinçli İlk Yardım, Hayat Kurtarır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi 17:56 Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi 17:52 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi 17:43 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı 17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar 17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar
17:03 Lazio maçı öncesi Galatasaray'da değişiklik! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı
Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu         
18:03
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi         
17:55
Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi         
17:50
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı         
17:32
AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor         
17:30
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı         
16:29
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 18:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: "Etkili ve Bilinçli İlk Yardım, Hayat Kurtarır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement