Etkili yağış Sakarya'da sele neden oldu
2 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında sel meydana geldi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
'nın Kocaali
ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında sel meydana geldi. Heyelanın da meydana geldiği ilçede bir çok mahalle sular altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Etkili olan yağışlar sonrasında dereler taştı. Meydana gelen sel felaketinde birçok mahalle sular altında kalırken, bazı mahallelerde de heyelan meydana geldiği belirtildi.
Ekiplerin ilçede çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - SAKARYA
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