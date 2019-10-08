Son Dakika Haberleri: Etkili yağış trafik yoğunluğuna neden oldu
Son Dakika Güncel Etkili yağış trafik yoğunluğuna neden oldu

Etkili yağış trafik yoğunluğuna neden oldu

57 dakika önce

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 08.25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 72 olarak kaydedildi.

Etkili yağış trafik yoğunluğuna neden oldu

İstanbul, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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İstanbul'da beklenen yağış başladı, trafik durma noktasına geldi!
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