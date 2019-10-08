Etkili yağış trafik yoğunluğuna neden oldu
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İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:42 Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.
Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 08.25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 72 olarak kaydedildi.
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