Son Dakika Haberleri: Etkili yağmur ağaçları devirdi
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Etkili yağmur ağaçları devirdi

40 dakika önce

Eskişehir'de aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, çok sayıda araçEskişehir'de 16.00 saatlerinde aniden başlayan yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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Eskişehir'de aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, çok sayıda araç

Eskişehir'de 16.00 saatlerinde aniden başlayan yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Günlerdir kötü giden havalar, bugün de etkisini sürdürdü. Bir anda bastıran yağış dolayısıyla kent merkezindeki sokaklarda su birikintilerinin oluşurken, yağış sebebiyle devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, araçlara zarar verdi. Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir aracın üzerine devrilen ağaç, maddi hasara yol açtı. Aracın içinde ve sokakta insan olmaması da adeta bir faciayı önlerken trafik de bir süre aksadı. Yetkililer tarafından ağacın dalları kesilip araç kaldırılırken bir süre sonra da trafik normale döndü.

Öte yandan kentin bazı noktalarında ev ve iş yerlerine sular girdiği ve araçların da suların içerisinde kaldığı öğrenildi.75. Yıl mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi çevresinde biriken yağmur suları araçların güçlük içinde ilerlemesine sebep oldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Eskişehir
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