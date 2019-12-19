Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Kastamonu'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Kastamonu'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümleri indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mustafa D. ile avukatı katıldı.

Mustafa D, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Beraatini talep eden Mustafa D, "17-25 Aralık sürecinin ardından örgütle herhangi bir bağım kalmadı. Önceki duruşmalarda vermiş olduğum ifadeleri tekrarlıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti tarafından "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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