Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası - Son Dakika

Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski öğretmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sultan Y. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, Silifke'de FETÖ'ye ait dershanede "serrehber" olarak görev yaptığını ve sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Serrehberin görevinin öğretmen ve öğrencilerle ilgili bilgi toplamak olduğunu belirterek buna ilişkin bilgiler veren sanık Sultan Y, "Tüm bildiklerimi daha önceki emniyet ifademde de anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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