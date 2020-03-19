Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası - Son Dakika

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, emniyet ifadesinde ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.

Adana 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komiser yardımcısı sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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