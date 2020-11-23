Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.T. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, etkin pişmanlığa dair emniyet ifadesinin geçerli olduğunun belirterek, "2009 ve2015 yılları arasında FETÖ'nün mahrem abileri tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına katıldım. Bu toplantılarda örgüt elebaşına ait kitaplar okunuyordu. Tüm bildiklerimi önceki aşamalarda samimi bir şekilde anlattım. Beyan ve teşhislerim geçerlidir. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği H.T'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirip sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.