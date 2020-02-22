Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti - Son Dakika

Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti

7 saat önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada 5 PYD/YPG terör örgütü mensubunu yakaladı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs 5 teröristi teşhis etti, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada 5 PYD/ YPG terör örgütü mensubunu yakaladı. Örgütle bağlantılarının olmadığını ifade eden 5 şüpheliyi daha önce etkin pişmanlık yasasından faydalanan eski örgüt mensubu deşifre etti.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Kızıltepe Şenyurt Mahallesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak giriş yaparken terör örgütü PYD/YPG mensubu oldukları düşünülen E.İ.,A.A.,C.H.,E.E. ve H.H. isimli 5 şüpheliyi yakaladı. Şahıslar örgütle bağlantılarının olmadıklarını ileri sürdü. Şahısların çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, daha önceden teslim olan ve etkinlik pişmanlık yasasından faydalanan terör örgütü mensubuna gözaltındaki şüphelinin teşhisi yaptırıldı. Örgüt mensubu, örgütte bulunduğu dönemde maliye sorumlusu olduğunu ve yakalanan 5 şahsa maaşlarını da kendisinin verdiğini söyledi. E.İ., A.A., C.H., E.E. ve H.H. isimli 5 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Hakim karşısına çıkarılan 5 şahıs silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca ikna çalışmaları kapsamında Mardin ve Kars İl Jandarma Komutanlıklarının müşterek yürüttüğü faaliyetler neticesinde Nusaybin sınırından teslim alınan Demhat kod adlı İ.A. ve Beritan kod adlı R.E.H. isimli terör örgütü mensuplarının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Jandarma, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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