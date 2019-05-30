Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski astsubaya ceza indirimi
1 saat önce
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ihraç astsubay Osman S., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanınca 9 yıl olan cezası, 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:16 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ihraç astsubay Osman S., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanınca 9 yıl olan cezası, 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi. Kayseri
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Osman S., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden ihraç astsubay, "Bildiklerimi anlattım. Pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Osman S.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerden dolayı mahkeme, cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, tahliye etti.
- Kayseri
Uyuşturucu operasyonunda belinde yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı
Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi