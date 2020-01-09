Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski askere 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski askere 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski askere 2 yıl 1 ay hapis cezası

7 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski askere 2 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mustafa Dönmez ve avukatı katıldı.

Sanık Dönmez savunmasında, 2011 yılında liseden mezun olduktan sonra İskenderun'da FETÖ/PDY'ye ait dersaneye gittiğini ve "Salih" kod adlı örgüt üyesinin askeri okul sınavları için kendisini yönlendirdiğini söyledi.

İzmir'deki Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nu kazandığını belirten sanık Dönmez, şöyle devam etti:

"Salih beni burada Yakup adlı şahısla tanıştırarak bu şahsa devretti. Ben iki haftada bir Yakup'la görüşmeye başladım. Bu toplantılarda Yakup, bana derslerimi soruyordu. Ayrıca örgüt elebaşına ait videolar izliyorduk. Sohbet toplantıları için buluştuğumuzda bir sonraki toplantının tarihi ve yerini belirliyorduk. Benden himmet adı altında para talep edilince bu toplantılara gitmemeye başladım. Bir süre sonra Yakup ankesörlü ve büfe telefonlarından beni arayarak toplantıya çağırdı. Ben de katılmak istemediğimi belirttim. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim."

Mahkeme heyeti, sanığı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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