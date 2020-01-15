Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya 2 yıl 1 ay hapis cezası

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan helikopter pilotu eski üsteğmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis...

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya 2 yıl 1 ay hapis cezası, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan helikopter pilotu eski üsteğmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Ali B. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, 2014 yılında "Kemal" kod adlı FETÖ imamının kendisini İzmir'de başka bir örgüt abisiyle tanıştırdığını ve bu kişiyle görüşmeye başladığını söyledi.

Bu kişinin kendisini ankesörlü ve büfe telefonlarından arayarak sohbet toplantısına çağırdığını belirten sanık Ali B, "Beni sabit hattan arayan örgüt abisi toplantının yapılacağı adresi ve tarihi önceden bildiriyordu. Bazen bu toplantılara katılmıyordum. Gitmediğim zaman tekrar ankesörlü hatlardan arıyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar
Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Son Dakika Haberleri
21:58 Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika
21:56 Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:58:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya 2 yıl 1 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]