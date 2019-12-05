Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.D. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, lise eğitimi sürecinde FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini söyledi.

Sivas'ta üniversite okurken örgüte ait evlerde "abilik" yaptığını belirten sanık, "Bana ByLock programını 'Furkan' kod adlı örgüt üyesi yükledi. Bir süre sonra ben bu programı aktif kullanmadığım için sildim. Fakat tekrar telefonuma yüklediler. Örgüt abileri Bank Asya'da hesap açmamı istediler. Ben de bankada hesap açtırdım. Emniyet ifademde ayrıntılı teşhislerde bulundum. Pişmanım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.