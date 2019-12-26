Etkin pişmanlıktan yararlanan PKK/KCK sanığına 1 yıl 11 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün "genel telsizcisi" olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.T. katılmazken, avukatı hazır bulundu.

İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Ö.T'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu ve etkin pişmanlık kapsamında detaylı beyanlarda bulunduğu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanığın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma", "Hakaret, mala zarar verme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin mahkeme aşamalarında etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.T'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Heyet diğer suçlar yönünden ise sanığın beraatine hükmetti.