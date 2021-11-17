Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi, yeterli bilgi vermeyince ceza aldı - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ'nün askeri yapılanmasında "mahrem imam" olan sanığa verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren sanığın yeterli bilgi aktarmadı kaydedildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün askeri yapılanmasında sorumlu düzeyde yer alan sanık Yusuf K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

FETÖ hakkında bilgilerin aktarıldığı kararda, tanık ifadelerine de yer verildi.

Tanık Ö.Y, askeri okulu kazandıktan sonra sorumlu olduğu "Alper" kod isimli kişinin kendisini bu kişiye devrettiğini ifade ederek, "Alper kod adlı kişi 'bundan sonra bu kişi sizinle ilgilenecek' diyerek sanık Yusuf'u bize söyledi. Bizi iki haftada bir ankesörlü telefon ile arardı, ben çoğu zaman telefonlarını açmazdım, açtığımda sohbetlere davet ederdi. Bu bahsettiğim durum 2015 yılının sonlarına doğru yaşanmıştı. Birkaç kez biz bu şekilde sohbete gittik. Bu zamanlarda Ankara Kızılay'da buluşurduk, kendisi bana 'pek yaklaşmayın mesafe koyun' şeklinde cümleler söylüyordu. Bizi adresini bilmediğim bir eve götürüyordu. Sohbet ediyorduk." dedi.

Sanığın örgüt içinde "Yunus" kod adını kullandığı, 3 ayrı telefon hattında ByLock bulunduğu, programda ekli kişilerin sanığı "yunus bey", "yunusgaziantep" şeklinde kaydettikleri belirtilen kararda, 3 hattın da sanığın yaşadığı Gaziantep'ten sinyal verdiği vurgulandı.

Sanığın örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak birden çok örgüt evinden sorumlu olduğu, evlerde örgüt elebaşının kitaplarını okuduğu ifade edilen kararda, "Sanığın daha sonra örgüt içerisinde askeri öğrencilerle ilgilendiği ve askeri öğrencileri sabit hatlardan aradığı böylelikle sanığın örgüt içerisinde askeri mahrem yapılanmasında yer alıp sorumlu düzeyde faaliyet sürdürdüğü anlaşılmıştır." denildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinin şartlarına uymadı

Sanığın yakalandığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, ifade verdiği ve teşhiste bulunduğu hatırlatılan kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Sanığın verdiği bilgilerin kısıtlı olduğu ve örgüt çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermediği, ByLock programında ekli kişi listesi ve yazışmalarda geçen örgüt mensupları ile ilgili yeterli bilgi vermediği, bu içeriklere göre daha çok örgüt mensubunu tanıdığı halde ifadesinde sadece birkaç kişi dışında diğer örgüt mensuplarından söz etmediği anlaşılmıştır. Yine örgüt içindeki kendi konumunu kabul etmeyip faaliyetleri ile ilgili de bilgi vermediği, bu sebeple sanığın beyanlarının faydalı olmadığı görülmekle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."