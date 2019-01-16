Son Dakika Haberleri: Etkinliğin Renkli Konukları Onlar Oldu

Etkinliğin Renkli Konukları Onlar Oldu

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konserine katılan huzurevi sakinleri programa renk kattılar.

Etkinliğin Renkli Konukları Onlar Oldu, System.String[]
Bilecik Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konserine katılan huzurevi sakinleri programa renk kattılar.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Bilecik'in değerli sesleri ve orkestrası, konuklara muhteşem bir konser sundu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı'nın da katıldığı programda; yöreye ve ülkeye ait birçok güzel eser seslendirildi.

Belediye Başkanı Nihat Can, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Öncelikle böyle anlamlı bir programımıza katılımları ile bizleri sevindiren Huzurevi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz kültür sanat etkinlikleri kapsamında güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bilecik Belediyesi olarak birçok güzel etkinliğimiz ile huzurevi sakinlerimizin yanında yer alıyoruz. Çünkü bizler onları çok seviyoruz ve değer veriyoruz. İnşallah daha birçok güzel etkinlikte bir araya geliriz" ifadelerine yer verdi.

Koro üyeleri ve orkestraya teşekkür eden Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Üç Çocuk Oyun İçin Girdikleri Derin Dondurucuda Havasızlıktan Öldü

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı Son Dakika! Galatasaray, Ozan Kabak'ı 12 Milyon Euroya Stuttgart'a Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:05:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkinliğin Renkli Konukları Onlar Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]