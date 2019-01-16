Etkinliğin Renkli Konukları Onlar Oldu
1 saat önce
Bilecik Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konserine katılan huzurevi sakinleri programa renk kattılar.
Bilecik
Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Konserine katılan huzurevi sakinleri programa renk kattılar.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Bilecik'in değerli sesleri ve orkestrası, konuklara muhteşem bir konser sundu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, eşi Nesrin Can ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
'nın eşi Fatma Yağcı
'nın da katıldığı programda; yöreye ve ülkeye ait birçok güzel eser seslendirildi.
Belediye Başkanı Nihat Can, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Öncelikle böyle anlamlı bir programımıza katılımları ile bizleri sevindiren Huzurevi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz kültür sanat etkinlikleri kapsamında güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bilecik Belediyesi olarak birçok güzel etkinliğimiz ile huzurevi sakinlerimizin yanında yer alıyoruz. Çünkü bizler onları çok seviyoruz ve değer veriyoruz. İnşallah daha birçok güzel etkinlikte bir araya geliriz" ifadelerine yer verdi.
Koro üyeleri ve orkestraya teşekkür eden Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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