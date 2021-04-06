Etkinlik sektörü konfederasyon çatısı altında birleşiyor - Son Dakika

Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği ve Tüm Etkinlik Sektörü Federasyonu Başkanı Erol Yıldırım, Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu ve Ege Davet ve Etkinlik Federasyonu'nun öncülüğünde kurulacak konfederasyonun sektörün en büyük lobisi ve çatı kuruluşu olacağını söyledi.

Daha önce Ankara ve İzmir'de düzenlenen çalıştayların sonuncusu olan 3. Türkiye Çalıştayı'nda sektörün "Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu (TESKON)" çatısı altında kurumsal bir yapıda toplanması kararlaştırıldı. Çalıştaya, TEODER ve TEFED Başkanı Erol Yıldırım ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, sektörü Covid-19'un olumsuz etkilerinden kurtarmak için çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, "Güvenli Turizm" ve "Güvenli Etkinlik Geliştirme" gibi projeler konusunda değerlendirmeler yapıldı.

"2,5 milyon kişilik istihdam oluşturan bir sektörden bahsediyoruz"

TEFED Başkanı Erol Yıldırım, etkinlik sektörünün sosyal hayatın birçok alanını kapsadığını vurgulayarak, "Hayatımızda doğumdan ölüme kadar birçok önemli anı etkileyen bu sektörü 100 binleri bulan iş sahibi ve profesyonel sektör emekçileri oluşturuyor. Tüm paydaşlarla birlikte 2,5 milyon kişilik istihdam oluşturan bir sektörden bahsediyoruz. Sektörü temsil eden 350'ye yakın sivil toplum kuruluşu ve derneklerimiz ile 3 federasyon var. Sektör temsilcisi dernek ve federasyonların desteği ile etkinlik konfederasyonunu kuruyoruz. Konfederasyon çatısı altında hem devlet yetkililerine hem de sektör profesyonellerine birlik, beraberlik ve iş birliği mesajları veriyoruz. Konfederasyon olarak önemli bir güç oluşturacağız. Bu güçle sektöre çözüm önerileri sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Sektör bazılı istisnai destekler bekliyoruz"

Yıldırım, şu bilgileri paylaştı; "TEODER'i, federasyon ve ardından konfederasyon olmak amacıyla 25 Eylül 2020 tarihinde 41 kişilik büyük bir kadro ile kurduk. Konfederasyonlaşarak etkinlik sektörünün en büyük lobisini oluşturmayı hedefledik. Bu süreçte Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF), Ege Davet ve Etkinlik Federasyonu (EDEF) ve Tüm Etkinlik Sektörü Federasyonu (TEFED) olmak üzere üç federasyon oluşturduk. Bu üç federasyonun öncülüğünde kısa süre için Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu'nu (TESKON) kurarak, etkinlik sektörünün en büyük lobisini ve çatı kuruluşunu oluşturmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Sektör temsilcimiz oluşumumuza destek ve güç kattı. En kısa sürede konfederasyonun yol haritasını sizlerle paylaşacağız."

Erol Yıldırım, sektörde kültür ve sanat mekanlarından düğün salonlarına, dekorlardan tedarik organizatörlerine kadar birçok aktörün yer aldığını belirterek, şöyle devam etti; "Pandemide zor durumda kalan sektörümüzün sorunlarına bir an önce çözüm bulmamız gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği, kira desteği ve diğer destekler konusunda bazı noktaları netleştirmek istiyoruz. Önceden rezervasyonlu işler yapıyoruz. Bu sebeple en azından işlerimiz açılıncaya kadar sektör bazlı istisnai destekler bekliyoruz."

"Tüm şirketleri ve kurumları projelerimize destek olmaya çağırıyoruz"

"Güvenli Turizm Projesi" hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Proje kapsamında turizm sektöründeki otellerden işletmelere, personelden araç gereçlere kadar her bileşen ile birlikte en sağlıklı şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu şekilde sektör bileşenlerini oluşturan alt sektörlerin ve nihai hizmet kullanıcıları olan müşterilerin faydalanmasını amaçlıyoruz. Tüm sektörü kapsayan Güvenli Etkinlik Projesinin de en kısa sürede yapılandırılması ve hayata geçmesi için çalışmalara başladık. Maske, mesafe ve hijyen üçlüsünün gücüne inanıyoruz. Güvenli Etkinlik Projemizin kısa süre içinde hayata geçirilerek, sektörü canlandırmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TESKON, sektörün çatı kuruluşu olacak

Türkiye'deki etkinlik sektörü aktörlerini buluşturan 3. Türkiye Çalıştayı'nda etkinlik sektörünün "Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu (TESKON)" çatısı altında kurumsal bir yapıda birleşmesi kararı alındı. 3. Türkiye Çalıştayı'nda son 1 yıl içinde sektörün geldiği durum değerlendirildi. Daha önce İzmir ve Ankara'da aynı amaçla bir araya gelen sektör temsilcileri, İstanbul'daki çalıştayda pandemi özelinde hazırlanan yeni projeleri değerlendirdi. Önümüzdeki sürece ilişkin çözüm önerilerinin de tartışıldığı çalıştayda sektörün tüm aktörleri yer aldı. Sektör öncüleri önümüzdeki günlerde Güvenli Etkinlik Projesi ve Sertifikasyon Programının detaylarını açıklayacak.

Çalıştayda; Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği (TEODER) ve Tüm Etkinlik Sektörü Federasyonu (TEFED) temsilcileri, Ege Davet ve Etkinlik Federasyonu (EDEF) Başkanı Şükrü Köken, Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Başkanı Murat Köksal, Ankara, İzmir, Kocaeli, Uşak, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Bilecik, Diyarbakır, Adana, Bursa, Çorum, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Malatya ve Kayseri'deki etkinlik sektörü dernek yöneticileri ve üyeleri yer aldı.