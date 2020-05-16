Etkinlik sektörü sosyal mesafeli etkinliklere hazırlanıyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi tarafından temsil edilen etkinlik sektörü, yeni normale geçebilmek için sosyal mesafeli etkinlikler organize etmeye hazırlanıyor.



67 Meslek Komitesi'nde temsil edilen sektörlerin pandemi sürecinde yaşadıkları iş kaybının, üretim, ticaret ve istihdam rakamlarına yansımaması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Ticaret Odası, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi'nde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500 firmanın normalleşme sürecine hazırlanması için harekete geçti. Kongre, seminer ve toplantı firmaları, fuar organizatörleri, etkinlik ve organizasyon firmaları, teknik tedarik firmaları, düğün salonları, konser ve etkinlik mekanları ile tiyatro ve sinema salonlarının yer aldığı etkinlik sektörü; insan sağlığını koruyarak ekonomik aktivitelerini sürdürebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirmek üzere hazırlıklarına başladı.



Komite Üyeleri ve sektör temsilcileriyle ATO Duatepe Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak genişletilmiş bir toplantı yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mart ayından bu yana etkinlik gerçekleştiremeyen sektörün ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin bilgi aldı. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Boş durarak değil tedbir alarak ticaretimizi sürdürebiliriz" dedi.



Baran, ATO'nun korona virüsle mücadele sürecinde üyelerine yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumların ilerlemesi için bilim kadar önemli olduğuna vurgu yapan Baran, "Korona virüs tüm dünya ile birlikte bizim de hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Boş durarak değil tedbir alarak ticaretimizi sürdürebiliriz" dedi.



"Etkinlik sektörü moral için önemli"



Etkinlik sektörünün insan yaşamıyla doğrudan ilgisinden bahseden Baran, "Pandemi süresince evde kalan vatandaşlarımızın yeni normalleşme dönemine uyum sağlamaları sürecinde kültür ve sanat etkinlikleri çok önemlidir" diye konuştu.



Toplantıda, ATO'nun Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi üyeleri ile sektör temsilcileri söz alarak sektörün yaşadığı süreci ve normalleşme adımlarına ilişkin görüşleri paylaştı.



Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi etkinlik sektörünün yeni normale geçerek, sosyal mesafeli etkinlikler yapabilmesi için, sektörün üzerinde çalıştığı tedbirler paketini de açıklandı.



Buna göre, etkinliklerde tedbirler üç aşamalı bir eylem planı ile hayata geçirilecek. Eylem planının ilk aşamasını etkinliklerin başlangıcı ve giriş bölümü oluştururken, etkinlik içi ve sonrasında alınacak tedbirleri de diğer aşamaları oluşturuyor. Toplantıda her aşamaya ilişkin tedbirler detaylı şekilde sıralandı.



ATO Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi'nin, tüm üyelerine ileteceği tedbir listesi şöyle :



"Katılımcıların etkinlik öncesinde, etkinliğe ait web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden bir takım sorular ile geçmiş araştırması yapılması. Yapılan araştırma neticesinde uygunluğu tespit edilen katılımcıya karekod gönderilmesi. Etkinlik öncesi etkinlik alanının dezenfekte edilmesi. Etkinlik alanı katılımcı sayısının belirlenmesi. Şüpheli katılımcıların anında izole edilebilmesi için izole odaları kurulması. Araştırma verilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması.



Etkinlik giriş tedbirleri; Giriş ve çıkışlarda yığılma ve sosyal mesafe protokolünü sağlamak amaçlı 1'den çok giriş çıkışın sağlanması. Giriş ve çıkışlarda yön ve mesafe içerikli etiket ve çıkartmaların kullanılması. Girişlerde katılımcılara maske dağıtımı. Girişlerde katılımcılara dezenfektan dağıtımı. Girişlerde katılımcıların ateş ölçüm kontrolünün yapılması. Etkinlik alanı içerisinde Kovid-19 tedbirleri içerikli broşür dağıtımı.



Etkinlik içi tedbirler; Sosyal Mesafe tedbiri kapsamında katılımcılar arası mesafe kontrolleri. Oturum alanlarında sosyal mesafe protokollerinin uygulanması. Etkinlik sahnesi ve katılımcılar arasında yeterli mesafenin korunması. Etkinlik alanı içerisinde dezenfektan totemleri. Sık ve düzenli olarak ortam havalandırması (kapalı alanlar için). Etkinlik alanında ikram ya da satışı gerçekleşecek gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi. İkram ve oturma alanlarında sosyal mesafenin korunması amaçlı sandalye ve masa düzeni alınması. Oturma alanları seperatörler ile temas önleyici alanlar oluşturulması. Kullanılacak ortak alanlarda (Lavabo, asansör vb) kişi sayılarının belirlenerek kontrollerin sağlanması. Etkinlik alanının termal kameralarla etkinlik boyunca taranması. Fiziki teması önlemek amaçlı seperatörlerin alana yerleştirilmesi. Etkinlik alanında acil müdahalelere karşı ambulans ve sağlık ekiplerinin bulunması."



Toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Serpil Polat, Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, Meclis Üyesi Turan Öztürk, Sermurat Küçükgül, Ümit Kılıç, Komite Üyeleri Ferhat Ertürk ve Ayhan Gültekin ile Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç ayrıca sektör temsilcileri de katıldı. - ANKARA