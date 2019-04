Etkinlik Sektörünün Oscarları Yarın Görkemli Bir Törenle Açıklanacak

HER yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nin görkemli töreni, yarın akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUSUYOR



"ConnectingDots" mottosuyla gerçekleştirilecek 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar; Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları olmak üzere 2 ana başlık ve 22 ayrı dalda başvurularını gerçekleştirdiler. Jüri-Finalist Toplantısında, ilk elemelerden geçip son aşamaya kalan 78 finalist, Türkiye'nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Türkiye'nin en iyi markalarının üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 84 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.



GÖRKEMLİ GECEDE 1900 KİŞİ AĞIRLANACAK



Yarın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "ConnectingDots" konseptiyle MICE endüstrisinin Oscarları olarak bilinen görkemli törende, etkinlik ve toplantı sektörünün en iyileri açıklanacak. 7.ACE of M.I.C.E. Awards'ın ışıltılı kırmızı halı seremonisi ve etkileyici sahne şovlarıyla dolu ödül törenine her yıl, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve Türkiye'nin en büyük kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 1900 kişi katılım gösteriyor.



YAPAY ZEKALI SAHNE PERFORMANSLARI, BÜYÜLEYİCİ DANS VE DRONA ŞOVLARI



Her yıl, davetlilerini görkemli sahne şovlarıyla büyüleyen ACE of M.I.C.E. Awards'un sahnesinde bu yıl en yeni teknolojiler büyüleyici dans şovları ve sahne performanslarıyla birleşecek. Bu yılın mottosu "ConnectingDots" konseptini, diyalog, deneyim ve enerji kavramlarıyla birleştirecek olan sahne performansları, Türkiye'nin en yaratıcı sahnesinde davetlilere benzersiz bir deneyim yaşatacak.



ÜNLÜ AKINI YAŞANACAK



Yıldızlar geçidine dönüşen kırmızı halısında bu yıl, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Wilma Elles, Tan Sağtürk, Saba Tümer, Ivana Sert, Ahmet San, Çiğdem Tunç, Tuğba Özerk, Aslı Şafak ve Ömür Gedik gibi Türkiye'nin ünlü isimleri ve başarılı sanatçıları yer alacak. Demirören Medya Grubu ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek ödül töreninin, kırmızı halı celebrity röportajlarını ünlü sunucu Dilay Korkmaz gerçekleştirecek. ACE of M.I.C.E. Awards'da her yıl, ödül kazananlar ve sahne performansları kadar geceye katılan ünlü simaların kırmızı halı şıklığı da ilgi ve merak konusu oluyor.



KATEGORİLER



En İyi Incentive Firması, En İyi AVM Etkinliği, En İyi Çocuk Etkinliği, En İyi Etkinlik Teknolojisi, En İyi Teknolojik Altyapı, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, En İyi Ses Işık, Görüntü Uygulaması, En İyi Sahne Tasarımı, En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı, En İyi Spor Etkinliği, En İyi Gerilla Etkinliği, En İyi Etkinlik/ Toplantı Yönetimi Firması, En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/ Toplantı Yönetimi Firması, En İyi Etkinlik, En İyi Uyarlama Etkinlik, En İyi Lansman Etkinliği, En İyi Davet Etkinliği, En İyi AVM Etkinliği, En İyi Incentive Etkinliği, En İyi Çocuk Etkinliği, En İyi Festival, En İyi Konser, En İyi Etkinlik Prodüksiyonu, En İyi Roadshow.



- İstanbul

