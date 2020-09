Etkinlik-Sen'den ruhsatsız mekanlarda etkinlikler yasaklansın talebi - Son Dakika

Etkinlik-Sen'den ruhsatsız mekanlarda etkinlikler yasaklansın talebi

DİYARBAKIR - Etkinlik-Sen Kurucu Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, mahalle, sokak, bahçe, villa gibi ruhsatsız ve ehliyetsiz tüm mekanlardaki kına, düğün, taziye, nişan, sünnet, yemek ve etkinliklerin yasaklanması talebinde bulundu.

Diyarbakır, Kayseri, Adana, Ağrı, Siirt, Şanlıurfa, Bingöl, İstanbul, Batman, İzmir, Bursa, Gaziantep, Mardin, Ankara, Kahramanmaraş, Erzurum, Van ve Malatya'dan gelen Etkinlik-Sen üyeleri Diyarbakır'da bir araya gelerek tüm etkinlik sektörü danışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Etkinlik-Sen Kurucu Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, korona virüsü nedeniyle kapalı olan işletmeler için çeşitli talep ve önerileriyle ilgili açıklama yaptı. Özandaç, "Resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak salon ve işletmelerimiz kapatılmış durumdadır. Her şeye rağmen kaçak düğünler sürmekte, denetimler yetersiz kalmakta, sınırlama getirilen illerimiz harici illere transfer olan etkinliklerimiz, yine birçoğu yetkisiz ve ruhsatsız mekanlarda yapılmaya devam etmektedir. İyi niyetle yayımlandığından şüphe duymadığımız İçişleri Bakanlığımızın 25 Ağustos 2020 tarihli genelgesinin de artan vakıa sayılarında hissedilir bir düşüşe sebep olamayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hem işverenlerimizin hem halkımızın hem de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının menfaatine olacağını düşündüğümüz mahalle, sokak, bahçe, villa gibi ruhsatsız ve ehliyetsiz tüm mekanlardaki kına, düğün, taziye, nişan, sünnet, yemek ve etkinlikler derhal yasaklansın. Ruhsatsız mekanları ve sokak etkinliklerini denetlemek zorunda kalan kolluk kuvvetleri ve denetim ekipleri, mevcut kayıtlı salonların denetimi ile görevlendirilsin ve kurallara uymayan mekanlar ve misafirler en ağır yaptırımlar ile cezalandırılsın. Salonlarda, halen hizmet veren restoran ve kafe işletmelerinin şartlarına uygun şekilde ikram hizmetleri verilebilsin. Düğün ve etkinlik saatleri ritüeller dışında 1 saat olarak belirlensin. İl Pandemi Kurullarında Etkinlik-Sen üyesi olan bir yetkilimiz de görevlendirilsin. Tüketici Hakem Heyetlerinde Etkinlik-Sen üyesi bir yetkilimiz de bulunsun. Etkinlik mekanlarımızın bütün bir yılın sadece belli bir zamanında hizmet verdiği düşünülerek, daha önceden verilen kaparo karşılığında tutulan gün ve zamanın değerinin sadece o gün verilen hizmet ve ürünler ile ölçülemeyeceğinin kabul edilmesi, alınmış veya alınacak olan yüzde 30 kaparo bedelinin her halükarda ve her ne sebeple olursa olsun etkinliğin iptali durumunda iş yerine ödenmesi zorunluluğunun kabulü sağlansın. Devletimizce kapalı tutulduğumuz tarihler oranınca, kira bedeli talep edilmemesi hususunda devlet yetkililerimizce tavsiye kararı çıkartılsın. Devletimiz kapalı tutulduğumuz ve bundan sonra da kısıtlı olduğumuz zamanlar için elektrik, su, reklam ve ilan vergileri, SGK ödemeleri gibi ödemelerimizi talep etmesin. Zora giren, kirasını ödeyemeyen, maaş veremeyen işletmelerimiz için devlet bankalarından uygun maliyetli, 6 ay geri ödemesiz uzun vadeli kredi sağlansın. Hükümetimizce etkinlik sektörü ile ilgili alınacak tedbir ve kararların, sektörümüzün önceden planlı ve programlı bir şekilde çalıştığı nazara alınarak ve misafirlerimizin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için, en az 10 gün önceden duyurularak uygulamaya alınması sağlansın" dedi.