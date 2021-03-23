ETKİNLİK-SENDİKASI İSTANBUL BÖLGE BAŞKANI OLARAK BANU NOYAN SEÇİLDİ

& ;Özellikle pandemi sürecinden en çok etkilenen sektör olan etkinlik profesyonelleri, bir araya gelerek pandemi öncesindeki enerjilerini birlikte yükseltmek için Ali Koray Özandaç'ın genel başkanı olduğu Etkinlik-Sen çatısı altında buluştular. 15-16 milyon kişinin bu meslek grubunda çalışan ve işveren olarak yer alması ve bu büyük sektörün pandemi dönemindeki mağduriyetlerini anlatmak, sektörde çalışanların belli deneyim ve alt yapıya sahip olmalarının sağlanması gibi önemli konuların yanı sıra sektöre belli standartları getirmek için sorunları tespit ederek çözüme ulaştırmak için planlamalar yapan sendika yönetimi 81 ilde faaliyetlerine başladı. 81 İlin seçkin sektör mensupları güç birliği yaparak, sektöre güç ve büyük katkılar sağlayacak olmanın heyecanını paylaşıyorlar. Banu Noyan Genel kurul sonrası hızla İstanbul İl başkanı olarak görevlendirdiği deneyimli bir isim olan Servet San ve birbirinden değerli ekibiyle çalışmalarına başladı.





