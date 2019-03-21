Son Dakika Haberleri: Etkinlikler 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' ile Devam Edecek

Etkinlikler 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' ile Devam Edecek

15 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, 22 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek.

Etkinlikler 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' ile Devam Edecek, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, 22 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek. Yazar Serkan Üstüner'in kaleme aldığı 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' isimli eser iki farklı yerde konuşulacak. İlk olarak saat 14.00'da Sapanca Şehit Albay Güner Ekici Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek olan Üstüner, saat 18.00'da Faik Baysal Kütüphanesi'nde kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yazar Serkan Üstüner'in 'Fazilet'in Tımarhanesinde Sekizinci Senfoni' isimli kitabının konuşulacağı söyleşi ve imza günü etkinliğimize tüm kültür sanat dostlarımız davetlidir" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

22 Mart, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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