Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi - Son Dakika

Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi
03.06.2021 09:40
Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi Afet Farkındalık Eğitimi (Eğitim Programı) Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom.
Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi
Afet Farkındalık Eğitimi
(Eğitim Programı)
Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom. us/j/94524401446 linki aracılığıyla katılabilirsiniz. Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimizin davetli olduğu eğitim, TURK 101-102-103 derslerinin final ön koşul etkinliklerindendir.
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