Etkinlikler Takvimi Etkinlik: Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi - Son Dakika

Afet Farkındalık Eğitimi Çankaya Üniversitesi

Afet Farkındalık Eğitimi

(Eğitim Programı)

Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüz ve T. C. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 14. 30'da düzenlenecek "Afet Farkındalık Eğitimi"ne https://zoom. us/j/94524401446 linki aracılığıyla katılabilirsiniz. Tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimizin davetli olduğu eğitim, TURK 101-102-103 derslerinin final ön koşul etkinliklerindendir.