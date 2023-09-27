Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı'nın ailesine kabusu yaşattı - Son Dakika

Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı'nın ailesine kabusu yaşattı

Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı\'nın ailesine kabusu yaşattı
Son Güncelleme: 27.09.2023 15:00

Abdullah Çatlı'nın ailesi bir etkinlikte tanıştıkları Tuğfan S. tarafından tehdit edildiklerini iddia ederek savcılığa koştu. Çatlı'nın kızı şahsın kendisine küfredip cinsel tacizde bulunduğunu söylerken anne Meral Çatlı ise ''Arayıp 'Yarın kızını öldürmeye geleceğim dedi'' ifadelerini kullandı. Şüpheli şahıs bütün suçlamaları reddetti.

1996 yılında Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın eşi, kızı ve damadı; bir etkinlikte tanıştıkları Tuğfan S. tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı "Sanık bana küfretti, cinsel tacizde bulundu" derken; anne Meral Çatlı ise "Arayıp 'Yarın kızını öldürmeye geleceğim dedi" ifadelerini kullandı.

ANME TÖRENİNDE TANIŞTI

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre Tuğfan S., Abdullah Çatlı için düzenlenen bir anma töreninde Çatlı ailesi ile tanıştı. Dosyaya göre Çatlı'nın eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve damadı Aydın Özen ile tanışan Tuğfan S. bir süre sonra bu kişileri telefonla arayarak tehdit etmeye başladı.

Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı'nın ailesinin kabusu oldu
Gökçen Çatlı

"CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Bu durumdan rahatsız olan aile, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Akademisyen Gökçen Çatlı ifadesinde "Şüpheliyle dayım aracılığı ile tanıştım. Fotoğraf çektirmek istemiş. Daha sonra şüpheli, beni ve ailemi gece gündüz aramaya başladı. Bana küfretti; cinsel tacizde bulundu" dedi. Anne Meral Gökçen ise ifadesinde "Beni de aradı. Bana, 'Yarın kızını öldürmeye geliyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.

"AKRABALARIMIZA DA ULAŞTI"

Çatlı'nın iş insanı damadı Aydın Özen ise ifadesinde Tuğfan S.'nin, kendilerine ait telefon numaralarına, bir GSM şirketinde çalışan arkadaşı üzerinden ulaştığını belirterek "Üçümüzün yanı sıra bazı akrabalarımızın da numaralarına benzer şekilde ulaşmış" dedi.

Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı'nın ailesinin kabusu oldu
Abdullah Çatlı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Halk Tv'nin haberine göre yürütülen soruşturma sonrası Tuğfan S. hakkında "tehdit ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Mahkemede savunmasını yapan S. ise suçlamaları kabul etmedi. Tuğfan S. ifadesinde "Numara bana ait. Ama bu sözlerin hiçbirini sarf etmedim" dedi. Dosyaya ilişkin yargılama sürüyor.

1996'DA SUSURLUK'TA HAYATINI KAYBETTİ

Abdullah Çatlı, 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Bir yük kamyonunun altında kalan otomobilde bulunan emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ ile Gonca Us da hayatını kaybetmişti. DYP eski milletvekili Sedat Bucak ise aynı kazada yaralı olarak kurtulmuştu. Kaza Türkiye'de uzun yıllar konuşulmuştu.

Abdullah Çatlı, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı'nın ailesine kabusu yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı
16:00 A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor
15:34 Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor
15:17 TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı
15:15 Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
15:06 Düzce Valiliği geri adım attı! Tepki çeken isim değişikliği sonrası okula yeniden "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" tabelası asıldı
14:51 Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
14:54 Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı
14:46 A Milli Takım tarihinde bir ilk! Montella, Türkiye'de ikamet etmek zorunda
14:33 Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci 26 yıl sonra bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 16:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı'nın ailesine kabusu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement