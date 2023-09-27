Etkinlikte tanıştıkları adam, Abdullah Çatlı\'nın ailesine kabusu yaşattı

1996 yılında Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın eşi, kızı ve damadı; bir etkinlikte tanıştıkları Tuğfan S. tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı "Sanık bana küfretti, cinsel tacizde bulundu" derken; anne Meral Çatlı ise "Arayıp 'Yarın kızını öldürmeye geleceğim dedi" ifadelerini kullandı.

ANME TÖRENİNDE TANIŞTI

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre Tuğfan S., Abdullah Çatlı için düzenlenen bir anma töreninde Çatlı ailesi ile tanıştı. Dosyaya göre Çatlı'nın eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve damadı Aydın Özen ile tanışan Tuğfan S. bir süre sonra bu kişileri telefonla arayarak tehdit etmeye başladı.

Gökçen Çatlı

"CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Bu durumdan rahatsız olan aile, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Akademisyen Gökçen Çatlı ifadesinde "Şüpheliyle dayım aracılığı ile tanıştım. Fotoğraf çektirmek istemiş. Daha sonra şüpheli, beni ve ailemi gece gündüz aramaya başladı. Bana küfretti; cinsel tacizde bulundu" dedi. Anne Meral Gökçen ise ifadesinde "Beni de aradı. Bana, 'Yarın kızını öldürmeye geliyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.

"AKRABALARIMIZA DA ULAŞTI"

Çatlı'nın iş insanı damadı Aydın Özen ise ifadesinde Tuğfan S.'nin, kendilerine ait telefon numaralarına, bir GSM şirketinde çalışan arkadaşı üzerinden ulaştığını belirterek "Üçümüzün yanı sıra bazı akrabalarımızın da numaralarına benzer şekilde ulaşmış" dedi.

Abdullah Çatlı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Halk Tv'nin haberine göre yürütülen soruşturma sonrası Tuğfan S. hakkında "tehdit ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Mahkemede savunmasını yapan S. ise suçlamaları kabul etmedi. Tuğfan S. ifadesinde "Numara bana ait. Ama bu sözlerin hiçbirini sarf etmedim" dedi. Dosyaya ilişkin yargılama sürüyor.

1996'DA SUSURLUK'TA HAYATINI KAYBETTİ

Abdullah Çatlı, 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Bir yük kamyonunun altında kalan otomobilde bulunan emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ ile Gonca Us da hayatını kaybetmişti. DYP eski milletvekili Sedat Bucak ise aynı kazada yaralı olarak kurtulmuştu. Kaza Türkiye'de uzun yıllar konuşulmuştu.