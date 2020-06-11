Etkisiz hale getirilen 16'sı sivil 21 şehidin faili ikinci terörist de turuncu kategoride çıktı - Son Dakika

Etkisiz hale getirilen 16'sı sivil 21 şehidin faili ikinci terörist de turuncu kategoride çıktı

Elazığ kırsalında önceki gece etkisiz hale getirilen Diyarbakır'da 16 sivilin, 2 asker ve Elazığ'da 3 polisin şehit edilmesinin failleri olduğu ortaya çıkan 2 teröristin de terör ananlar turuncu listede çıktığı öğrenildi.

Etkisiz hale getirilen 16'sı sivil 21 şehidin faili ikinci terörist de turuncu kategoride çıktı, System.String[]

Elazığ kırsalında önceki gece etkisiz hale getirilen Diyarbakır'da 16 sivilin, 2 asker ve Elazığ'da 3 polisin şehit edilmesinin failleri olduğu ortaya çıkan 2 teröristin de terör ananlar turuncu listede çıktığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ikinci teröristin de turuncu liste yer aldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, helikopterlerin de desteğiyle 2 teröristi ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirdi. Ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü Turuncu kategoride yer alan sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci ile Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu kesinleşti.

Etkisiz hale getiren 2 teröristin 12 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi neticesinde 16 sivilin şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması eylemine katıldığı ayrıca 2016 yılında 3 şehit verilen 251 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının planlayıcılar arasında yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.Daha öncede 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI; "ETKİSİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün ikinci teröristin, "Diyarbakır Dürümlü mezrasında 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz" paylaşımıyla duyurdu.

Öte yandan teröristlerden ise 1 M-16, 1 adet Kalaşnikof ile 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 10 adet şarjör, 1'i gece görüş 3 dürbün, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 telefon, gizlenme de kullanılan yaprak kamuflaj ile çok sayıda mühimmat ve çeşitli örgütsel malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen 16'sı sivil 21 şehidin faili ikinci terörist de turuncu kategoride çıktı - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Etkisiz hale getirilen 16'sı sivil 21 şehidin faili ikinci terörist de turuncu kategoride çıktı - Son Dakika
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