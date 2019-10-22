Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı

Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, PKK'nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri sözde bölge sorumlusu çıktı, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, PKK'nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Barış Pınarı Harekatı'nı sabote etmeye yönelik Şanlıurfa ve Mardin'de saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu "Hamza" kod adlı Mustafa Akbaş olduğu tespit edildi.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlanmıştı. Çıkan çatışmada, 1 asker şehit olmuş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Mardin, Derik, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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