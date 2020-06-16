Etkisiz hale getirilen 4 terörist, turuncu ve gri kategoriden - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt ve Faraşin bölgelerinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığını, 2'sinin ise gri listede yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta sonu jandarmanın Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde düzenlediği hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan 'Jiyan' kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, 2 teröristin de gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirlendi. Gri listede yer alan teröristlerin de sözde yönetici 'Mahir Nemrut' kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu 'Azad' kod adlı İsmail Duman olduğu tespit edildi.

Ayrıca Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan sözde grup sorumlusu 'Brüsk' kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi.