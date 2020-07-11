Etkisiz hale getirilen 'Hejar' kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş - Son Dakika

Etkisiz hale getirilen 'Hejar' kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda gri listede yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda gri listede yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi.

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Olay Şenkaya ilçe kırsalında meydana geldi. İl jandarma Komutanlığı tarafından 08 Temmuz 2020 tarihinde 22.30 sularında ilçe kırsalına BTÖ mensuplarının geldiği istihbaratının alınması üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde 10 Temmuz 2020 tarihi 22.30 sıralarında BTÖ mensupları ile sıcak temas sağlandı.


Konu ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olayda, 500 bin TL ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca 1 adet kaleşnikof marka silah, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirildi. BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede düzenlenen operasyonlara devam ediliyor" denildi. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Etkisiz hale getirilen 'Hejar' kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş - Son Dakika
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