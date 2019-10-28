Etkisiz hale getirilen o terörist 300 bin TL ödülle aranıyordu
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı "Uğur Bulut" isimli...
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı "Uğur Bulut" isimli terörist olduğunu tespit etti.
(İHA)
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