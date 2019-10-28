Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen o terörist 300 bin TL ödülle aranıyordu
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen o terörist 300 bin TL ödülle aranıyordu

Etkisiz hale getirilen o terörist 300 bin TL ödülle aranıyordu

38 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı "Uğur Bulut" isimli...

Etkisiz hale getirilen o terörist 300 bin TL ödülle aranıyordu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı "Uğur Bulut" isimli terörist olduğunu tespit etti.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, 'eskort sitesi' ile sanal ortamda fuhuş yaptıran çeteyi çökertti
İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de yer alan terörist Uğur Bulut öldürüldü Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaşıldı! İşte dakika dakika yaşananlar Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 17:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen o terörist 300 bin TL ödülle aranıyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]