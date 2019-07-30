Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede yapılan aramada tarama faaliyetleri kapsamında 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, bir adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 270 adet 5X56 milimetre çapında fişek, bir adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet dürbün, bir adet uyku tulumu, bir adet sırt çantası, bir adet şemsiye, 2 adet palaska, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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