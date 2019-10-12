Etkisiz hale getirilen terörğist sayısı 415 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
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