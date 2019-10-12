Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörğist sayısı 415 oldu
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörğist sayısı 415 oldu

Etkisiz hale getirilen terörğist sayısı 415 oldu

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.

Etkisiz hale getirilen terörğist sayısı 415 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı, takipçilerinden tam not aldı
ABD gözlem noktasına ateş açılmasıyla ilgili ABD ve Türk yetkililerden açıklama geldi İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 09:36:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörğist sayısı 415 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]