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Etkisiz hale getirilen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırının faili çıktı

51 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı'nın, 11 Haziran'da Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ve Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğunu açıkladı.

Etkisiz hale getirilen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırının faili çıktı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı'nın, 11 Haziran'da Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ve Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, etkisiz hale gerilen teröristin 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Teröristin, 11 Haziran 2019 tarihinde, Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan 'Zınar' kod adlı Hayrettin Akdoğan da 27 Ağustos'ta Tunceli'de etkisiz hale getirilmişti.

ANKARA,


Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:52 Kaynak: DHA
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