Etkisiz hale getirilen terörist arananlar listesinde çıktı
1 saat önce
Etkisiz hale getirilen terörist arananlar listesinde çıktıBİNGÖL İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Etkisiz hale getirilen terörist arananlar listesinde çıktı
BİNGÖL İçişleri Bakanlığı
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova
kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."
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