Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı

Etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı

1 saat önce

Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı.

Etkisiz hale getirilen terörist gri listede çıktı, System.String[]

Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede (300.000 TL ödüllü) bulunan Şiyar Çale (K) Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)

Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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