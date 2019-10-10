Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu

37 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
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