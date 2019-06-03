Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
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Irak kuzeyi Hakurk'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:51 Kaynak: İHA
kuzeyi Hakurk
'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi. ZAP
'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
(İHA)
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