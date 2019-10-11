Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu" denildi.