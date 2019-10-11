Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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