Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu
37 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu Twitter adresinden açıkladı.
Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.
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