Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu

37 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459 oldu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu Twitter adresinden açıkladı.

Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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