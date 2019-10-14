Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu
1 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 550 oldu."
(İHA()
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