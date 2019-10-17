Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702'ye ulaştı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu gününde etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında devam eden harekatta etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye ulaştı.Bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, özellikle Tel Abyad ve Rasulayn kırsalındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle gerçekleştirilen harekatta komandolar, Rasulayn ve çevresinde hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Komandolar, bir taraftan meskun mahal operasyonu ve arama tarama faaliyetlerine de devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerden arındırılan bölgelerde mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken, şüpheli görülen cisimleri de etkisiz hale getiriyor.

Ersin ERCAN/ANKARA,


Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:51 Kaynak: DHA
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